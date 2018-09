Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg-Heelden - Pkw aufgebrochen

Isselburg-Heelden - Pkw aufgebrochen

Isselburg-Heelden - Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Dekkers Waide wurde am Freitag zwischen 20.00 Uhr und 20.20 Uhr eine Scheibe eines schwarzen Audi A6 Avant eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten ein Notebook, eine Tasche, zwei Mäntel, eine Jacke, zwei Hüte und eine Decke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/