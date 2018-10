Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg - Randalierer muss ins ...

Isselburg - Randalierer muss ins Gewahrsam

Isselburg - Mit etwa 1,8 Promille randalierte am späten Freitagabend ein 26-jähriger Mann aus Tschechien in einer Pension auf der Nadorpstraße in Anholt. Nachdem der 26-Jährige zunächst die Eingangstür der Pension sowie ein Fahrzeug beschädigt hatte, hatten Arbeitskollegen des Mannes die Polizei verständigt.

Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Tscheche zunächst ruhig. Grund für sein Verhalten war ein vorangegangener Streit unter den Arbeitskollegen. Als die Beamten ihm eröffneten, dass er zur Sicherung des Strafverfahren eine Sicherheitsleistung zu zahlen habe, wurde er erneut aggressiv gegenüber den Anwesenden Personen. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Hierbei leistete der 26-Jährige erheblichen Widerstand. Auf der Fahrt zur Wache beleidigte er die Beamten zudem mehrfach. Verletzt wurde niemand.

Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nach erfolgter Ausnüchterung, Zahlung einer Sicherheitsleistung und erfolgter Vernehmung im Laufe des Samstagvormittags konnte der Mann die Wache wieder verlassen. Der durch ihn angerichtete Sachschaden an Tür und Auto wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. In seiner Vernehmung gab er an, dass ihm die "Sache Leid täte".

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Danièl Maltese Telefon: 02861-9002222 http://www.polizei.nrw.de/borken/