Kreispolizeibehörde Borken / Isselburg: Schwerer Verkehrsunfall ...

Isselburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B67. 1. Nachtragsmeldung

Isselburg - Aus ungeklärter Ursache kam es auf der B67 in Isselburg zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Dadurch verletzten sich eine 26 j. Bocholterin leicht und zwei niederländische Staatsbürger ( 35 J., 40J.) schwer. Die Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle wurde bis ca. 03:00 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

