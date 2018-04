Kreispolizeibehörde Borken / Kradfahrer und Sozius bei ...

Kradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Nachtragsmeldung-

Borken-Borkenwirthe - Am 07.04.2018, gegen 15:10 Uhr, überholte ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Borken-Weseke in einer langgezogenen Linkskurve des Heidekamp, in Höhe der Straße Branden in Borkenwirthe einen Traktor-Hänger-Gespann, als dessen 50-jähriger Fahrer aus den Niederlanden nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und im weiteren Verlauf geriet das Motorrad in den angrenzenden Straßengraben. Der Motorradfahrer und seine 24- Soziusfahrerin aus Borken-Weseke wurden schwer verletzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Für den Transport der Soziusfahrerin wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Leitstelle Borken, Andreas Buß

