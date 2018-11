Kreispolizeibehörde Borken / Kreis Borken/Gronau/Bocholt - ...

Kreis Borken/Gronau/Bocholt - Falsche Polizisten geben nicht auf

Kreis Borken/Gronau/Bocholt - Insgesamt sechs Betrugsversuche nach der Masche "Falscher Polizeibeamter" wurden der Polizei am gestrigen Tag gemeldet. In zwei Fällen versuchten die Täter zwischen 19 und 20 Uhr Ihr "Glück" in Bocholt, zwischen 21 und 22 Uhr in vier weiteren Fällen in Gronau. Die Angerufenen, zumeist 70 und älter, reagierten allesamt richtig oder wurden misstrauisch und es kam nicht zu weiteren Anbahnungen.

