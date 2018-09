Kreispolizeibehörde Borken / Legden - Einbrecher schlagen ...

Legden - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Legden - Die Glasscheibe der Eingangstür eines Jugendhauses eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Legden. Sie scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, in das Gebäude am Nordring zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/