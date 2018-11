Kreispolizeibehörde Borken / Legden - Korrektur zur Meldung ...

Legden - Korrektur zur Meldung "Folgenreiches Überholen"

Legden - In der oben genannten Meldung ist die Reihenfolge der betroffenen Fahrzeuge irrtümlich falsch wiedergegeben worden. Richtig ist: Das überholende Fahrzeug war nach dem Abbruch des Überholmanövers auf der L570 in Richtung Schöppingen vor dem Pkw eines 40-jährigen Veleners eingeschert - nicht vor dem Lkw eines 59-jährigen Emsdetteners. In der Folge hatte der Lkw-Fahrer aus Emsdetten den Aufprall auf den Pkw nicht mehr vermeiden können. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro.

