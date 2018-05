Kreispolizeibehörde Borken / Motorradfahrer erliegt seinen ...

Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Heiden - Der am Freitagmorgen (11.05.2018) schwerstverletzte Motorradfahrer aus Marl ist am 12.05.2018 an den Unfallfolgen verstorben. Er war gegen 09.05 Uhr mit einem abbiegenden Kleintransporter auf der Lembecker Straße in Heiden kollidiert.

