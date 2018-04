Kreispolizeibehörde Borken / PoliTour 2018 - Sicherheitsaktion ...

PoliTour 2018 - Sicherheitsaktion für Motorradfahrer geht weiter

Kreise Borken, Coesfeld und Recklinghausen - Seit mittlerweile drei Jahren lädt die Polizei Recklinghausen zu einer gemeinsamen Biker-Ausfahrt ein. Die Präventionskampagne zur Sicherheit von Motorradfahrern wird in diesem Jahr am 06.05. und am 10.06. fortgesetzt.

Zentraler Bestandteil der Tour werden Stationen in Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Marl und Haltern am See sein. Im Wechsel fahren fünf, durch uniformierte Motorradfahrer geleitete, Kleingruppen die Stationen an. Die unterschiedlichen Themengebiete an den Stationen sollen den Motorradfahrern die Gefahren im Straßenverkehr nachhaltig bewusst machen. Zugleich werden Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Gefahrensituationen gegeben.

Gemeinsames Ziel der Touren ist um 16:30 Uhr der Verkehrsübungsplatz des ADAC in Recklinghausen (Vinckestraße 27). Hier findet die Bikerausfahrt nicht nur ihren Abschluss, vorgeführt werden auch eine Übung aus dem Sicherheitstraining des ADAC sowie ein Schleiftest.

Bereits ab 14:00 Uhr können sich auch Nicht-Teilnehmer der Tour hier zum Thema Motorradsicherheit informieren.

Unterstützt wird die PoliTour durch externe Partner. Hierzu zählen insbesondere der Kreis Recklinghausen, das Institut für Zweiradsicherheit, die Verkehrswacht Recklinghausen-Land, das Deutsche Rote Kreuz und der ADAC.

"Die PoliTour ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Unser Ziel ist es, sowohl das Gefahrenbewusstsein zu schärfen und die Handlungssicherheit für die Maschinen zu vertiefen. Dies ist für Motorradfahrer überlebenswichtig", so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Wie im letzten Jahr findet die Biker-Ausfahrt in Kooperation mit den Kreispolizeibehörden Borken und Coesfeld statt.

"Motorradfahrer haben keine Knautschzone. Aufgrund der fehlenden Sicherheitssysteme haben sie gegenüber Autofahrern ein vielfach höheres Risiko. Dieses Risiko möchten wir mit der PoliTour minimieren", sagt der Coesfelder Landrat Dr. Christian Schulze-Pellengahr.

"Das Erfolgsrezept der PoliTour ist die direkte und aktive Einbindung der Teilnehmer. Denn dadurch wird eine nachhaltige Vermittlung der relevanten Themen gewährleistet", so Dr. Kai Zwicker, Landrat des Kreises Borken zur PoliTour 2018.

Im Jahr 2017 starben in Nordrhein-Westfahlen 84 Motorradfahrer. Im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop verunglückten 126 Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen. 1 Motorradfahrer kam ums Leben, 40 verletzten sich schwer und 86 haben leichte Verletzungen erlitten.

Im Zuständigkeitsbereich der KPB Borken verlor im Jahr 2017 glücklicherweise kein Motorradfahrer ums Leben, allerdings wurden 29 Biker schwer verletzt und 42 zogen sich leichte Verletzungen zu.

Innerhalb der KPB Coesfeld erlitten 4 Motorradfahrer tödliche Verletzungen, 27 haben schwere Verletzungen erlitten und 60 wurden leicht verletzt.

Stationen und Themen der PoliTour 2018:

Unfallanalyse von Motorradunfällen Polizeibeamte geben Auskunft über ein markantes Unfallgeschehen und beschreiben typische Situationen, bei denen es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern kommt.

Unfallfolgen Erläuterung von typischen Motorradunfallverletzungen und Darstellung von Verletzungsmustern aufgrund fehlender Schutzkleidung durch einen Notarzt.

Erste Hilfe Gemeinsam mit einem Mitarbeiter des DRK werden unter anderem das Abnehmen eines Motorradhelmes nach einem Verkehrsunfall sowie die "stabile Seitenlage" trainiert.

Bremsen / Ausweichen Vertreter des Instituts für Zweiradsicherheit informieren die teilnehmenden Motorradfahrer über das sichere Bremsen mit dem Motorrad und bringen auf den Punkt, worauf es dabei ankommt.

Medizinisch Psychologische Untersuchung Ein Vertreter des Straßenverkehrsamtes informiert über die Rechtslage zur Anordnung einer medizinisch psychologischen Untersuchung, auch unter dem Aspekt von Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Geschicklichkeitstraining Getreu dem Motto "Schnell fahren kann jeder" wird durch Mitarbeiter der Verkehrswacht ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, der von den Teilnehmern durchfahren werden soll.

Teilnahmebedingungen Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos. An beiden Terminen (06.05. und 10.06.) können jeweils 100 Personen teilnehmen (Sozius nicht eingeschlossen).

Bei der Anmeldung werden vorranging Teilnehmer berücksichtigt, die bis jetzt noch an keiner PoliTour teilgenommen haben.

Mitfahrende Biker müssen eine Verzichtserklärung unterschreiben, die eine Haftung der Polizei für Schäden im Rahmen der PoliTour ausschließt. Die Teilnehmer werden gleichmäßig auf alle Touren verteilt. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Startort im Rahmen der Anmeldung. Gleichwohl wird versucht, den gewünschten Startort zu ermöglichen.

Interessierte Medienvertreter laden wir herzlich dazu ein, die Biker-Ausfahrt aktiv (auch auf dem Motorrad) zu begleiten. Zur Koordination und für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die jeweils zu-ständige Pressestelle.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter:

Biker-Ausfahrt.Recklinghausen@polizei.nrw.de Biker-Ausfahrt.Borken@polizei.nrw.de Biker-Ausfahrt.Coesfeld@polizei.nrw.de

oder schriftlich an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Direktion Verkehr Rappaportstraße 1 45768 Marl.

Kreispolizeibehörde Borken Direktion Verkehr Burloer Straße 91 46325 Borken

Kreispolizeibehörde Coesfeld Direktion Verkehr Daruper Straße 7 48653 Coesfeld

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/

- Querverweis: Ergänzende Informationen sind abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/dokumente -