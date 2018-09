Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - 30.000 Euro Schaden ...

Raesfeld - 30.000 Euro Schaden beim Brand eines Futtermischwagens

Raesfeld - (mh) Ein abgeplatzter Hydraulikschlauch war nach bisherigen Erkenntnissen am Samstag, gegen 18:30 Uhr, ursächlich für einen Brand eines Futtermischwagens am Lanzenhagen gewesen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Raesfeld konnten den Brand mit Löschschaum bekämpfen.

