Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Diebe stehlen Absperrungen

Raesfeld - Diebe stehlen Absperrungen

Raesfeld - Gezielt auf Absperrgitter abgesehen hatten es anscheinend unbekannte Täter in Raesfeld. Sie ließen über einen mehrwöchigen Zeitraum immer wieder Kunststoff-Absperrungen mitgehen, die zur Sicherung von Baustellen im Außenbereich dienten. Insgesamt entwendeten die Diebe circa 80 derartige Gitter. Die Taten ereigneten sich zwischen Mitte August und dem vergangenen Freitag, 02. November. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

