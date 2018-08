Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Einbruch in Tierarztpraxis

Raesfeld - Einbruch in Tierarztpraxis

Raesfeld - In der Nacht zum Donnerstag drehten bisher unbekannte Täter das Türschloss einer Tierarztpraxis am Osterholten in Raesfeld ab. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich. Der Gesamtschaden wird auf circa 420 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

