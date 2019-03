Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Erneut Werkzeug aus ...

Raesfeld - Erneut Werkzeug aus Wagen entwendet

Raesfeld - Ein weiterer Diebstahl von Werkzeug aus einem Wagen hat sich in Raesfeld-Erle ereignet: Zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 07.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Firmenfahrzeug unter anderem einen Winkelschleifer und eine Flex. Sie ließen darüber hinaus auch ein Radiogerät mitgehen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter das Schloss der Hecktür gestochen. Der betroffene Wagen hatte an der Straße Uppen Plass gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/