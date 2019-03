Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Radfahrer beim ...

Raesfeld - Radfahrer beim Einbiegen erfasst

Raesfeld - Leichte Verletzungen hat ein 51 Jahre alter Radfahrer am Freitag bei einem Unfall in Raesfeld erlitten. Der Raesfelder befuhr gegen 20.20 Uhr den Radweg an der B 224 in Richtung Erle, als eine 58-jährige Raesfelderin mit ihrem Wagen von einer Einfahrt auf die Straße einbiegen will. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der Radfahrer stürzte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

