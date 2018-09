Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Rennradfahrer verstirbt ...

Raesfeld - Rennradfahrer verstirbt nach Unfall

Raesfeld - Am Donnerstag kam es in Raesfeld auf der Weseler Straße gegen 11.20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Rennradfahrer aus Gelsenkirchen verstarb. Sowohl der Rennradfahrer, als auch ein 38-jähriger Autofahrer aus Raesfeld hatten die Weseler Straße in Richtung Brünen befahren. Der Radfahrer befuhr hierbei zunächst den rechten Radweg. In Höhe der Einmündung Weseler Straße/Maxstraße wechselte dieser jedoch unvermittelt und für den Autofahrer plötzlich auf die Straße. Der Mann aus Raesfeld gab an, keine Möglichkeit mehr gehabt zu haben, einen Zusammenstoß zu verhindern. Der durch die Kollision verletzte 60-Jährige erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Holger Szeglat, Leitstelle Borken

