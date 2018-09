Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - schwerer Verkehrsunfall

Raesfeld - schwerer Verkehrsunfall

Raesfeld - Am 11.09.2018 kam es gegen 15.58 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Raesfeld. Ein 27jähriger Motorradfahrer aus Borken befuhr die Dorstener Straße in Richtung Borken. Kurz nach Durchfahren des Kreisverkehrs am Ortseingang Raesfeld, Höhe Schwietering, kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dorstener Straße bis um 18.50 Uhr komplett gesperrt.

