Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Seitenscheibe eingeschlagen

Raesfeld - Seitenscheibe eingeschlagen

Raesfeld - Um an ein fremdes Handy zu kommen, hat ein Unbekannter am Wochenende in Raesfeld einigen Sachschaden in Kauf genommen: Er schlug die Seitenscheibe eines Autos ein, das am Südring gestanden hatte. Aus dem Inneren stahl der Täter ein Mobiltelefon, das auf dem Beifahrersitz lag. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

