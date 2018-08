Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Wagen verschrammt

Raesfeld - Wagen verschrammt

Raesfeld - Einen Sachschaden von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag nach einem Unfall in Raesfeld hinterlassen. Die Art der Beschädigung deutet darauf hin, dass ein Fahrzeug mit großen Reifen an dem Wagen entlanggeschrammt ist, der an der Brinkstraße gestanden hatte. Der Unfall muss sich zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

