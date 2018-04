Kreispolizeibehörde Borken / Raesfeld - Zwischen Traktor und ...

Raesfeld - Zwischen Traktor und Grubber eingeklemmt

Raesfeld - Schwere Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Raesfelder am Freitag bei einem Unfall in Raesfeld erlitten. Er wurde bei Feldarbeiten auf einer Fläche am Büskerhook zwischen einem Traktor und einem Arbeitsgerät eingeklemmt. Der 43 Jahre alte Fahrer des Traktors hatte einen Grubber an das Heck des Traktors anschließen wollen, wobei der Traktor aus zunächst noch ungeklärter Ursache einen Satz zurückmachte. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 63-Jährigen in eine Klinik.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/