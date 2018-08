Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Alkoholisierter Autofahrer

Reken - Alkoholisierter Autofahrer

Reken - Am Ende stand für einen 78 Jahre alten Autofahrer aus Reken die Entnahme einer Blutprobe an. Gekommen war es dazu, nachdem eine Zeugin in Bahnhof Reken gegen 20.15 Uhr die Polizei verständigt hatte. Sie berichtete, dass der Mann nach einem Gespräch in alkoholisiertem Zustand in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren war. Polizeibeamte trafen ihn kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Sie nahmen ihn mit zur Polizeiwache in Borken, wo ein Arzt ihm schließlich eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten eindringlich die Weiterfahrt.

