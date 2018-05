Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Brand auf der ...

Reken - Brand auf der Kardinal-von-Galen-Straße / Rauchentwicklung

Reken - Feuerwehr und Polizei sind derzeit auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Groß Reken im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist ein PKW in einer Halle in Brand geraten. Aufgrund der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen und sich im unmittelbaren Bereich nicht im Freien aufzuhalten. Die Dorstener Straße ist gesperrt. Der Verkehr wird zwischen Wehrstraße und Mozartstraße abgeleitet. Es wird nachberichtet.

