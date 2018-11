Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Dieb erbeutet Bargeld

Reken - Dieb erbeutet Bargeld

Reken - Am Mittwochmorgen gelangte ein noch unbekannter Mann gegen 9.55 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Surkstamm" in Reken. Der Täter hatte das Haus über einen nicht verschlossenen Wintergarten betreten. In einem der Räume entnahm der Dieb dann Bargeld aus einer Geldbörse.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Julia Lahann Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/