Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Einbruch scheitert

Reken - Einbruch scheitert

Reken - Keinen Erfolg hatte ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.30 Uhr, bei einem Einbruchsversuch in Reken: Er hatte das Metallgitter eines Kellerschachtfensters zur Seite gelegt und ein Fliegengitter weggerissen. Anschließend versuchte er, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Keller zu gelangen. Der Bewohner des Hauses am Drosselweg hörte zu dieser Zeit verdächtige Geräusche. Er ging auf die Straße und konnte Schritte des flüchtigen Täters hören sowie Bewegungen im Wald erkennen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

