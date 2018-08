Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Geldbörse aus Auto gestohlen

Reken - Geldbörse aus Auto gestohlen

Reken - Ein Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Bahnhof Reken aus einem Auto gestohlen. Der Wagen hatte am Eichendorffweg gestanden; die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 07.50 Uhr. Wie der Dieb an seine Beute im Inneren des Fahrzeugs gelangte, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

