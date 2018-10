Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Handy aus Auto entwendet

Reken - Handy aus Auto entwendet

Reken - Ein Mobiltelefon haben Unbekannte am Freitag in Groß Reken aus einem Auto gestohlen, das zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr an der Mozartstraße gestanden hatte. Wie sie ins Fahrzeuginnere gelangten, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

