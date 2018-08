Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Scheiben an drei Autos ...

Reken - Scheiben an drei Autos eingeschlagen

Reken - An drei Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Klein Reken jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Die betroffenen Fahrzeuge parkten an der Halterner Straße, der Buttstegge sowie an der Straße Hubertustal. Dort entwendeten die Täter eine Tasche, die sich im Fahrzeuginneren befunden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

