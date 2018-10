Kreispolizeibehörde Borken / Reken - Wagen beschädigt und ...

Reken - Wagen beschädigt und weggefahren

Reken - Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Groß-Reken: Als sie am Mittwoch zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie daran einen erheblichen Sachschaden fest - seine Höhe liegt bei circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der silberfarbene Mini hatte zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr an der Von-Ketteler-Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

