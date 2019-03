Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Abgestelltes Fahrzeug ...

Rhede - Abgestelltes Fahrzeug zerkratzt

Rhede - Kratzer haben an einem geparkten Wagen in Rhede einen Schaden von circa 1.600 Euro angerichtet. Das betroffene Fahrzeug hatte am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr an der Krommerter Straße in Krechting gestanden. Beim Abstellen hatten sich nach Angaben des Fahrers in der Nähe mehrere spielende Kinder aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

