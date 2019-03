Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Absperrung mutwillig ...

Rhede - Absperrung mutwillig beschädigt

Rhede - Gewaltsam hat sich ein Unbekannter in Rhede an mehreren Sperrpfosten zu schaffen gemacht. Diese sperren an der Kreuzung Awater/Barloer Straße in Vardingholt die östliche Einmündung der Straße Awater ab. Diese Maßnahme war getroffen worden, um nach Unfällen in der Vergangenheit an dieser Stelle die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Unbekannte einen der einbetonierten Pfosten heraus und entwendete diesen. Darüber hinaus lockerte er zwei weitere Pfosten in ihrer Verankerung. Abgespielt haben muss sich das Geschehen im Zeitraum zwischen Dienstag, 10.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

