Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Auto erfasst Pedelec

Rhede - Auto erfasst Pedelec

Rhede - Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Rhede einen Pedelecfahrer erfasst und dabei leicht verletzt. Der 65-jährige Rheder wollte gegen 09.00 Uhr von der Straße Geutingshof nach links in die Neustraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 83-jährigen Zweiradfahrer aus Rhede, der die Neustraße stadtauswärts befuhr. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/