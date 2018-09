Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Autotür hielt Dieben stand

Rhede - Autotür hielt Dieben stand

Rhede - Missglückt ist unbekannten Tätern am Samstag der Aufbruch eines Autos in Rhede. Der Wagen hatte zwischen 14.00 Uhr und 16.50 Uhr am Friedhof an der Büssingstraße geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

