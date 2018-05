Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Rhede - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Rhede - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 07.40 Uhr auf der Brünener Straße in Rhede ereignet hat. Eine 18-jährige Borkenerin war dort mit ihrem Wagen in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 67 in Fahrtrichtung Bocholt auffahren. Beim Abbiegen stieß sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 28 Jahre alten Bocholterin zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen; die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Bergung sperrte die Polizei die Brünener Straße komplett.

