Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Beim Ausweichen in den ...

Rhede - Beim Ausweichen in den Graben gefahren

Rhede - Im Straßengraben endete am Samstag die Autofahrt für einen 18 Jahre alten Rheder. Er hatte gegen 13.40 Uhr die Straße Ächterkrommert in Richtung Brünener Straße befahren. In der Kurve Ächterkrommert/Rümpingsheide sei ein entgegenkommender blauer Pkw in seine Fahrspur geraten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

