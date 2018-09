Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Berauscht und ohne Licht ...

Rhede - Berauscht und ohne Licht gefahren

Rhede - Aufgefallen war den Beamten das spätabendliche Fahren ohne eingeschaltetes Licht - die Anzeige handelte sich der 20 Jahre alte Autofahrer in Rhede am Freitag allerdings ein, weil er Drogen konsumiert hatte. Er war gegen 22.30 Uhr mit einem Auto auf der Neustraße in Richtung Stadtmitte gefahren. Als die Polizeibeamten ihn dort anhielten und kontrollierten, baten sie ihn schließlich zu einem Drogentest. Das Ergebnis deutete auf den Cannabis-Wirkstoff THC im Blut hin. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo die Entnahme einer Blutprobe anstand.

