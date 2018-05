Kreispolizeibehörde Borken / Rhede/Borken - Unfallflucht / ...

Rhede/Borken - Unfallflucht / Unfallort unklar

Rhede/Borken - In der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 13.00 Uhr, wurde ein grauer Citroen C3 angefahren und beschädigt (ca. 3.000 Euro). Der Verursacher war geflüchtet.

Als Unfallstellen kommen die Wolbrinkstraße in Rhede (am Freitag) oder die Straße Feldkamp in Borken (am Freitag) in Frage. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

