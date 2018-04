Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Brand eines Strohlagers ...

Rhede - Brand eines Strohlagers auf einem Reiterhof

Rhede - Aktuell sind Feuerwehr und Polizei in Rhede auf dem Raesfelder Weg im Einsatz. Dort geriet auf einem Reiterhof aus bislang ungeklärter Ursache ein ca. 10 x 25 m großes Strohlager in Brand. Das Feuer droht auf eine Stallung überzugreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind Menschen- und Tierleben derzeit nicht in Gefahr. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

