Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Brand eines Strohlagers ...

Rhede - Brand eines Strohlagers auf einem Reiterhof - 1. Nachtragsmeldung

Rhede - Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die weiteren Stallungen verhindern. Aktuell lässt die Feuerwehr das Stroh kontrolliert abbrennen. Menschen und Tiere sind nicht in Gefahr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern an. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Frank Sprey

