Kreispolizeibehörde Borken / Rhede-Büngern - Motorradfahrer ...

Rhede-Büngern - Motorradfahrer übersehen

Rhede-Büngern - (mh) Am Feitag befuhr gegen 16:35 Uhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Bocholt die Büngerner Allee in Richtung Rhede. Beim Linksabbiegen in die Jahnstraße übersah sie einen entgegenkommenden 26-jährigen Motorradfahrer aus Bedburg-Hau. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. An Krad und PKW entstanden geringe Sachschäden (etwa 300 Euro).

