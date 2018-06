Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Bürotür hält Einbrechern stand

Rhede - Bürotür hält Einbrechern stand

Rhede - In Büroräume in einem Gebäude an der Neustraße in Rhede wollten unbekannte Täter eindringen. Sie versuchten vergeblich, eine Tür aufzuhebeln. Ereignet haben muss sich die Tat zwischen Montag, 14. Mai, 10 Uhr, und Dienstag, 5. Juni, 12 Uhr; Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/