Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Einbruch in Sprecherkabine ...

Rhede - Einbruch in Sprecherkabine und Wettkampfbüro

Rhede - In der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr schlugen Einbrecher auf dem Gelände des Sportvereins an der Straße Am Sportplatz eine Scheibe der Stadionsprecherkabine ein und entwendeten die Lautsprecheranlage. Zudem brachen der oder die Täter in das Wettkampfbüro ein und durchsuchten dieses. Ob aus dem Büro etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

