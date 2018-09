Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Einbruch in Supermarkt

Rhede - Einbruch in Supermarkt

Rhede - Die Ausgangstür machte Einbrechern in der Nacht zum Mittwoch einen Strich durch die Rechnung: Gegen 02.45 Uhr verschafften sie sich Zugang zu einem Verbrauchermarkt an der Gronauer Straße in Rhede, indem sie das Toilettenfenster aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes brachen sie den Tresor des Bistros aus der Verankerung und transportierten diesen zur Ausgangstür. Es gelang ihnen allerdings nicht, diese aufzuhebeln, sodass sie den Tresor im Innenraum zurückließen und unerkannt fliehen konnten. Ob etwas entwendet wurde, stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. 02871-2990.

