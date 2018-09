Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rhede - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rhede - Am Mittwochabend geriet ein 28-jähriger Motorrollerfahrer auf der Krechtinger Straße in Rhede in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung des Mannes gegen 19.10 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Borken keine gültige Fahrererlaubnis besitzt. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 28-Jährigen ein.

