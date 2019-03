Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Geldbörse entwendet

Rhede - Geldbörse entwendet

Rhede - Das Portemonnaie einer 41-Jährigen samt Bargeld und Papieren hat ein Unbekannter am Samstag in Rhede gestohlen. Die Bocholterin hatte sich gegen 11.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Molkereihof aufgehalten, als jemand die Geldbörse aus der Einkaufstasche entwendete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

