Kreispolizeibehörde Borken / Rhede-Krechting - Autoknacker ...

Rhede-Krechting - Autoknacker wieder unterwegs

Rhede-Krechting - (dm) In der Nacht zu Dienstag (13.03.2018) stahlen Unbekannte in drei Fällen fest verbaute Bordcomputer aus Autos. Die Fahrzeuge standen auf dem Starenweg in Höhe der Hausnummern 6 und 8. Der Tatzeitraum kann begrenzt werden auf Montag (12.03.2018), 23.15 Uhr, bis Dienstag (13.03.2018), 06.45 Uhr.

An einem Fahrzeug hatten die Täter eine hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen. Bei den beiden anderen Autos ist noch unklar, wie die Täter hineingelangten.

Sie bauten die fest installierten Bordcomputer (Navigationseinheit, Radio) aus den Fahrzeugen aus.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

