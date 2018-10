Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Mit Radfahrer zusammengestoßen

Rhede - Mit Radfahrer zusammengestoßen

Rhede - Beim Abbiegen übersehen hat eine 65-jährige Autofahrerin am Freitag in Rhede einen siebenjährigen Radfahrer. Der Junge war gegen 17.35 Uhr auf dem Radweg am Dännendiek in östlicher Richtung unterwegs, als die Borkenerin in die Straße einbiegen wollte. Dabei erfasste sie den Jungen aus Rhede, der sich leicht verletzte.

