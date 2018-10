Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Personalwechsel im ...

Rhede - Personalwechsel im Bezirksdienst

Rhede - Heimspiel für Gregor Deing: Der gebürtige Rheder hat sich am Dienstag bei Bürgermeister Jürgen Bernsmann als neuer Bezirksdienstbeamter der Polizei vorgestellt. Er hat damit den Staffelstab von Polizeihauptkommissar Hubert Wiltink übernommen, der diese Aufgabe für 13 Monate wahrgenommen hatte - im Rahmen eines sogenannten Rotationsjahres.

Seit dem 01.10.2018 ist Polizeihauptkommissar Gregor Deing neuer Bezirksdienstbeamter für die Stadt Rhede. Zusammen mit Polizeihauptkommissar Uwe Dux betreut er von nun an die Gemeinde. Gute Kenntnisse über die Stadt dürfte der 54-jährige Deing in jedem Fall besitzen. Bereits vor drei Jahren hatte er für ein Jahr beim Bezirksdienst ausgeholfen. Der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Söhnen wohnt auch mit seiner Frau im Ort.

Seit 1981 ist Deing bei der Polizei. Über verschiedene Stationen in den Polizeibehörden Wuppertal (ein Jahr Bereitschaftspolizei), Köln und weitere Jahre in Gelsenkirchen kam er dann 1996 in die Kreispolizeibehörde Borken, wo er hauptsächlich im Wachdienst am Standort Bocholt tätig war.

Der Rheder geht in seiner Freizeit gerne Joggen und fährt viel Fahrrad. Auch im Dienst wird man ihn daher künftig häufiger mit dem Fahrrad in seiner Heimatstadt sehen.

Hauptkommissar Wiltink wird nach einer kurzen Rückkehr zum Wachdienst ab Dezember den Bezirksdienst in Bocholt verstärken.

