Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Sitzbänke aus Vito entwendet

Rhede - Sitzbänke aus Vito entwendet

Rhede - (dm) Ungewöhnliche Diebesbeute: In der Regel sind es eher die Navigationsgeräte oder die Airbags. Aus einem Mercedes Vito entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Rhede jedoch zwei Sitzbänke, die jeweils Platz für drei Personen bieten.

Der Abstellort des Vito befand sich auf der Münsterstraße zwischen den Straßen "Hohes Rott" und "Mühlenweg". Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum zwischen Montag (23.04.2018), 20.00 Uhr, und Dienstag (24.04.2018), 08.00 Uhr.

Um die Sitzbänke auszubauen, hatten die Täter kurzerhand die Heckscheibe eingeschlagen.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

