Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Vorfälle rund um die Kirmes

Rhede - Vorfälle rund um die Kirmes

Rhede - Freitag, ca. 22.50 Uhr: Wechselseitige Körperverletzung und Beleidigung. Beteiligt waren zwei Rheder (16 und 15 Jahre) und ein 18-Jähriger aus Bocholt. Der 18-Jährige beleidigte die Polizeibeamten während des Einsatzes.

Samstag, ca. 21.00 Uhr: Diebstahl einer Jacke aus einem Autoscooter (während der Fahrt). Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

Samstag, ca. 20.15 Uhr: Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein 19-jähriger Bocholter hatte eine verbotene Softairwaffe bei sich.

Samstag, ca. 22.30 Uhr: Diebstahl einer Jacke, die zuvor bei einem Fahrgeschäft für den Zeitraum der Fahrt in einer Box deponiert war. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

Samstag, ca. 23.00 Uhr: Versuchter Raub und Körperverletzung auf dem "Molkereihof". Aus einer Gruppe von ca. 8 bis 10 Personen wurde ein 20-jähriger Bocholter aufgefordert, seinen hochwertigen Pullover auszuzuziehen und den Tätern zu geben. Als der dem nicht nachkam, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Ein 19-jähriger Bekannter des Geschädigten kam diesem zu Hilfe und wurde ebenfalls durch Schläge leicht verletzt.

Täterbeschreibung: Ca. 12 bis 16 Jahre alt, südländisches Aussehen, ein Täter war korpulent und trug eine blaue Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Samstag, ca. 23.00 Uhr, Bedrohung und Körperverletzung auf der Kettelerstraße: Die Beteiligten einer Auseinandersetzung vom Donnerstag (Ravensweg) trafen erneut aufeinander. Ein 17-Jähriger wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Der Schläger ist ein 17-jähriger Bocholter. Über die Auseinandersetzung vom Donnerstag berichteten wir am 24.08.2018.

Samstag, ca. 04.30 bis 05.00 Uhr: Auf der Kettelerstraße wurde die Scheibe der Eingangstür einer Praxis beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

