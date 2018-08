Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Winterreifen gestohlen

Rhede - Winterreifen gestohlen

Rhede - Neun Sätze Pkw-Räder mit Winterreifen samt Felge haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag in Rhede gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang auf ein Werkstattgelände am Buschkamp verschafft, indem sie das verschlossene Schiebetor gewaltsam aufbrachen. Auf dem Gelände hebelten sie schließlich eine Stahltür auf, um ins Reifenlager zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

