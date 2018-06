Kreispolizeibehörde Borken / Rhede - Zusammenstoß mit Folgen

Rhede - Zusammenstoß mit Folgen

Rhede - Ein Unfall hat am Freitag in Rhede zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro gefordert. Ein 19 Jahre alter Bocholter und eine 27 Jahre alte Ahauserin befuhren gegen 14.05 Uhr die Straße Awater in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Kettelerbachs kam es aus zunächst nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

